Com um a mais, Guarani perde para Chapecoense e emenda segunda derrota na Série B

Nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu a Chapecoense e, mesmo com um jogador a mais desde os sete minutos do primeiro tempo, foi derrotado por 1 a 0. O gol foi marcado por Bruno Leonardo.

Com o resultado negativo, o Guarani perdeu a segunda na Série B. Assim, a equipe, que ainda não somou ponto, ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Ituano pelos critérios de desempate. Por outro lado, a Chapecoense emendou o segundo triunfo seguido e chegou na terceira posição, atrás de Sport e Santos, também por conta dos critérios de desempate.

O próximo jogo do Guarani será contra o Santos, na segunda-feira (6), pela terceira rodada da Série B. A bola rola às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a Chapecoense enfrenta o América-MG no sábado (4), pela mesma rodada. Desta vez, o jogo acontece às 17h (de Brasília), na Arena Condá.

O gol

Apesar de João Pedro Galvão ter sido expulso aos sete da primeira etapa, a Chapecoense foi quem abriu o placar. Aos 30, Bruno Leonardo desviou de cabeça o cruzamento de Rafael Carvalheira e garantiu a vitória dos visitantes.