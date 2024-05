Corinthians ganha do Nacional-PAR e assume vice-liderança do grupo na Sul-Americana

O Corinthians não brilhou, mas derrotou o Nacional-PAR por 2 a 0 nesta terça-feira, no Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana. Os gols da vitória foram marcados por Yuri Alberto e Matheuzinho.

Com o resultado, a equipe de António Oliveira pulou para o segundo lugar do Grupo F, com sete pontos. Em busca da classificação, o Timão irá encerrar sua participação na primeira fase do torneio com dois jogos em casa. O líder da chave é Racing-URU, com oito pontos. Já o Nacional amarga a lanterna, com apenas um.

O Corinthians retorna a campo pela Sul-Americana daqui uma semana, na próxima terça-feira. A equipe enfrenta o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão visita o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h deste sábado, no Maracanã.

O jogo

Quem assustou pela primeira vez em Assunção foi o Nacional. Aos oito minutos, Meza recebeu cruzamento na área e cabeceou em Cacá. No rebote, ele chutou com a perna direita, já caído no chão, e levou perigo a Carlos Miguel.

O Corinthians respondeu por meio de Félix Torres, aos 11 minutos. Biro cobrou escanteio, mas a zaga rival afastou a bola para fora da área. Ela seguiu com o Timão, que quase estreou o placar em cabeceio do equatoriano, cortado por Núñez.

A equipe de António Oliveira demonstrava dificuldade para criar jogadas e viu o time local acertar a trave defendida por Carlos Miguel, aos 22 minutos. Diego Duarte dominou na área após contra-ataque e chutou rasteiro no poste. O Nacional ainda conferiu o rebote e obrigou o goleiro do Corinthians a fazer boa defesa na sequência.

Uma das únicas alternativas de escape do Timão era o garoto Wesley. Aos 33 minutos, o jovem partiu em velocidade e limpou dois marcadores, mas foi parado por falta. Na cobrança, Romero mandou por cima do gol adversário. E foi só em um primeiro tempo de poucas emoções no Defensores del Chaco.

Segundo tempo

O Corinthians voltou ligado do intervalo e, por pouco, não balançou as redes logo aos quatro minutos. Biro dominou com liberdade na entrada da área e foi derrubado pelo marcador, portanto, falta perigosa para o Timão. O paraguaio Romero bateu com categoria, no cantinho, mas Antony Silva se esticou e espalmou para a linha de fundo.

Os mandantes não deixaram barato e chegaram com perigo aos dez minutos. Após uma cobrança de lateral na área, Diego Duarte finalizou rasteiro e exigiu grande intervenção de Carlos Miguel. O goleiro fez outra defesa aos 13, após cabeceio venenoso de Duarte.

Aos 22, foi a vez de Romero assustar o Nacional. Matheuzinho cobrou falta na área, e o atacante cabeceou firme para o chão, mas Antony Silva salvou a equipe da casa.

O Timão enfim abriu o placar aos 29 minutos. Romero fez boa jogada pelo lado direito, tabelou com Matheuzinho e cruzou para Yuri Alberto. O camisa 9 subiu com liberdade na pequena área e, de cabeça, colocou a bola no fundo das redes.

Carlos Miguel ainda salvou o Timão de levar o empate aos 37 minutos, após cabeceio de Alfaro. Romero até chegou a aumentar a vantagem do Corinthians aos 45, mas o tento foi anulado por um toque na mão do paraguaio. Ainda deu tempo de Tiago Caballero ser expulso após uma confusão, já nos acréscimos.

Nos últimos minutos, Matheuzinho partiu em velocidade pela esquerda, bateu cruzado e ampliou o marcador. A bola ainda bateu na trave antes de estufar as redes. O ala se machucou após o tento e precisou deixar o campo de maca.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 0 NACIONAL-PAR

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)



Data: 07 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Angel Arteaga (VEN)



Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Freiker Colmemares (VEN)



VAR: Carlos Orbe (EQU)



Cartões amarelos: Meza, Claudio Núñez e Blas Cáceres (Nacional-PAR); Wesley (Corinthians)



Cartões vermelhos: Tiago Caballero (Nacional-PAR)

GOLS: Yuri Alberto, aos 29? do 2ºT (Corinthians); Matheuzinho, aos 51? do 2ºT

NACIONAL: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Blasi e Rivas; Blas Cáceres (Santacruz), Juan Fernando Alfaro (Tiago Caballero), Meza (Marcelo González) e Gustavo Caballero (Bailone); Diego Duarte e Alan Gómez.



Técnico: Víctor Bernay

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro (Matheuzinho (Giovane)); Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Wesley (Gustavo Henrique) e Romero.



Técnico: António Oliveira