'Veiga reconhece momento ruim e sabe que dará volta por cima', diz Hernan

André Hernan avaliou no De Primeira o desabafo de Raphael Veiga sobre seu momento no Palmeiras (veja acima). O colunista do UOL destacou que o meia vive apenas uma má fase e conta com toda estrutura do clube para dar a volta por cima na temporada.

'Veiga reconhece momento ruim e sabe que dará volta por cima': "É uma fase. Todos os jogadores vão passar por esse momento de instabilidade, o Rony já passou por isso, o Dudu já passou por isso, o Weverton já passou por isso recentemente. O trabalho interno que o Palmeiras faz com esses jogadores faz a diferença, o Palmeiras tem toda uma equipe de suporte, de psicólogos, a sala da psicologia do Palmeiras fica dentro do corredor da Academia de Futebol onde os jogadores passam, é tudo muito acessível. Esse trabalho que é feito com os jogadores, para eles ganharem confiança, nós estamos falando de Raphael Veiga, que é jogador de seleção brasileira, um jogador extremamente decisivo e é ídolo da torcida do Palmeiras, pelas conquistas que tem, por tudo que representa. Ele reconhece o momento ruim e sabe que vai dar a volta por cima".

'O Palmeiras dará todo suporte a ele': "Tudo isso faz parte de um trabalho que o Palmeiras faz, o Veiga faz terapia há muito tempo, desde antes de ser jogador da seleção brasileira. Ele reconhece o momento e sabe que vai dar a volta por cima, e o Palmeiras dará todo suporte a ele. Não à toa, ele vai e se expõe publicamente com um texto desse, é claro que é um recado para a torcida, mas também é algo que ele tem essa confiança de saber que pode dar a volta por cima".

