Vitória x São Paulo: confira informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesse domingo, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez, para enfrentar o Vitória. O duelo, pela quinta rodada rodada do torneio, será no Barradão, em Salvador (BA).

Após utilizar os reservas na vitória contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o técnico Luis Zubeldía deve ir com o que tem de melhor à disposição. O Tricolor quer ampliar a sequência de quatro jogos sem perder (três vitórias e um empate).

Para a partida, o comandante argentino não deve contar com Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

Com quatro pontos, o São Paulo está na 14ª colocação do Brasileirão. A equipe, então, quer seguir na fase positiva para subir algumas posições na tabela.

O Vitória, por outro lado, vem de derrota na Copa do Brasil, para o Botafogo. No Campeonato Brasileiro, o time está na 18ª posição, com um ponto.

Com problemas físicos, Rodrigo Andrade, Iury Castilho, Everaldo, Felipe e Raul Caceres devem seguir como desfalques. Após sair da derrota para o Alvinegro com dores no joelho, Camutanga é dúvida.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X SÃO PAULO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 5 de maio de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa-PR)

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo;Willian Oliveira, Dudu e Jean Mota e PK; Matheusinho, Lepo e Alerrandro



Técnico: Léo Condé

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla e Michel Araújo (Patryck); Luciano, André Silva e Calleri



Técnico: Luis Zubeldía