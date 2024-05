Corinthians é escalado com retornos para enfrentar o Fortaleza; veja times

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão contará com os retornos do meia Rodrigo Garro e do técnico António Oliveira à beira do gramado.

O português também promoveu duas mudanças nas laterais em relação à equipe que venceu o América-RN no meio de semana, por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Fagner assume o lugar de Matheuzinho pela direita, enquanto Hugo volta ao time titular, no lugar de Matheus Bidu.

No gol, Carlos Miguel segue desbancando Cássio e foi mantido como titular. O companheiro de Félix Torres na zaga é Cacá. Gustavo Henrique, mesmo recuperado de dengue, ainda não foi relacionado.

A escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito, Romero e Wesley.

António Oliveira tem desfalques importantes para a partida desta noite. O lateral Diego Palacios, os meias Maycon e Igor Coronado, além dos atacantes Pedro Henrique e Yuri Alberto, lesionados, ficam de fora.

O Corinthians tenta engatar a terceira vitória consecutiva na temporada e espantar de vez a má fase. A equipe ocupa o 16º lugar da tabela, com quatro pontos. Fora das quatro linhas, o ambiente é quente após a demissão de Rubão da diretoria de futebol.

Do outro lado, o Fortaleza vem de dois empates seguidos e figura na 11ª posição do Brasileiro, com um ponto a mais que o Timão. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem quatro baixas: Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic.

O Leão do Pici vai a campo com: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília), em Itaquera. A CBF alterou o horário do jogo a dois dias do confronto, antes marcado para 16h.

O árbitro da partida é o mineiro Felipe Fernandes de Lima, que será auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) ficará à cargo do VAR.