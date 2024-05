Cuiabá x Palmeiras; veja informações e prováveis escalações do jogo da 5ª rodada do Brasileirão

Depois de estreia com vitória na Copa do Brasil, o Palmeiras vira a chave e volta a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão encara o Cuiabá, pela quinta rodada da competição, na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília).

A equipe palmeirense vem de dois empates sem gols consecutivos pelo Brasileirão, contra Flamengo e São Paulo, respectivamente. O Verdão tem cinco pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. O único triunfo da equipe foi na estreia contra o Vitória, na estreia. Depois, o time de Abel foi derrotado pelo Internacional.

Do outro lado, o Cuiabá vive momento delicado e ainda não venceu na competição. O Dourado é o lanterna e foi derrotado nos três jogos disputados até aqui. O time do Mato Grosso teve o duelo contra o Vitória, pela segunda rodada, adiado, e por isso tem uma partida a menos.

No meio de semana, ambos os times disputaram jogos pela terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu seu compromisso contra o Botafogo-SP por 2 a 1 enquanto o Cuiabá perdeu do Goiás por 1 a 0.

O Dourado anunciou, recentemente, a contratação do técnico português Petit. O treinador, porém, ainda não está regularizado no BID da CBF, portanto, o auxiliar Ricardo Colbachini deve seguir à beira do gramado.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno de Zé Rafael, que vinha sendo baixa no time. O camisa 8 se recuperou de uma lombalgia e estava realizando cronograma específico. Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez, preservado na vitória sobre o Botafogo-SP no meio da semana, também pode reforçar o time. O atacante Flaco López, que ficou de fora por dores no pescoço, é outro que deve retornar.

As baixas do Verdão, portanto, devem se limitar aos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X PALMEIRAS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 05 de maio de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Derik Lacerda e Isidro Pitta



Técnico: Ricardo Colbachini

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga (Luís Guilherme); Lázaro, Endrick e Flaco López (Estêvão)



Técnico: Abel Ferreira