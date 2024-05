Torcida do Corinthians homenageia Ayrton Senna com faixa na Arena em jogo contra o Fortaleza

A torcida do Corinthians homenageou o ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, na noite deste sábado. Os torcedores estenderam uma faixa em tributo ao corredor na Neo Química Arena, que recebe o jogo do Timão contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Torcedores do Corinthians estendem faixa na Neo Química Arena em homenagem a Ayrton Senna

A morte de Senna, histórico piloto de F1, completou 30 anos na última quarta-feira. O antigo piloto faleceu em razão de um acidente na corrida de Ímola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994, e recebeu diversas homenagens na semana passada.

Além de ser um ídolo no automobilismo, Senna era torcedor declarado do Corinthians. No Parque São Jorge, aliás, o clube possui uma réplica do icônico capacete do corredor.

Réplica do capacete de Ayrton Senna no Parque São Jorge

Corinthians e Fortaleza se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), em Itaquera. A equipe de António Oliveira busca a terceira vitória consecutiva para espantar de vez a má fase.