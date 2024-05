Corinthians oficializa saída de Cássio, e goleiro se despede: "Meu ciclo está se encerrando"

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians emitiu uma nota e oficializou a saída de Cássio. O goleiro entrou em acordo amigável com o Timão para a rescisão antecipada do contrato de trabalho, que respeitará obrigações contratuais que foram mutuamente assumidas pelas partes. O jogador, assim, tem caminho livre para se transferir ao Cruzeiro.

O clube publicou um vídeo de despedida para o arqueiro. Ele agradece ao Corinthians pelos momentos gloriosos que viveu no time do Parque São Jorge e diz que seu "ciclo está se encerrando".

"Fala, torcedor corintiano. Estou aqui, depois de 12 anos e cinco meses, para me despedir de vocês. Falar que meu ciclo está se encerrando. Vim aqui agradecer vocês pelos momentos que vivi aqui com essa camisa, nessa instituição que eu respeito muito. Vocês estiveram juntos comigo, me apoiaram, me ajudaram, me criticaram, que faz parte do trabalho. Mas saio daqui com o sentimento só de agradecer tudo o que vocês fizeram por mim", afirmou Cássio.

"Foram momentos maravilhosos. Gostaria de agradecer a todos os presidentes, todos os treinadores, todos os jogadores que vivi aqui, especialmente a todos os funcionários que trabalhei. Foi muito gratificante trabalhar todos esses anos ao lado de pessoas maravilhosas. Um convívio com pessoas que fizeram de tudo para me ajudar, e eu, de contrapartida, também. Sou muito grato. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que viveria o que vivi aqui. Muito obrigado mesmo por tudo, serei eternamente grato por todo o carinho e respeito. Grande abraço", concluiu.

A chegada foi discreta, sem alarde...assim, começou a ser escrita uma história guardada no coração de qualquer corinthiano.

O jogador acertou a rescisão de contrato com o Corinthians nesta sexta-feira. Ele realizou o último treino no CT Dr. Joaquim Grava, mas já não participou dos trabalhos de campo. Ele é aguardado na segunda-feira em Belo Horizonte para assinar por três anos com o Cruzeiro.

O Corinthians já vinha estudando possíveis homenagens de despedida ao ídolo. O atleta irá realizar uma entrevista coletiva antes de deixar o clube, que acontecerá neste sábado, às 12h (de Brasília), no centro de treinamento do clube.

Na última terça-feira, Cássio foi ovacionado antes e depois do jogo contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, quando a notícia já havia se espalhado entre os torcedores. Ele também recebeu abraços de companheiros do elenco durante a partida e viu outros jogadores o elogiarem e pedirem sua permanência.

Mais tarde, o camisa 12 passou pela zona mista do estádio e foi direto ao ônibus que carrega a delegação alvinegra. O jogador foi chamado por jornalistas e, de longe, mandou um recado: "Na hora certa vou falar".

Cássio ficou incomodado com algumas questões internas no Corinthians. Um dos maiores ídolos do clube, o jogador já vivia há algum tempo uma relação desgastada com a torcida e até com alguns membros da diretoria.

Além disso, ele não viu com bons olhos a proposta 'protocolar' enviada pelo Timão, que foi feita só depois do convite do Cruzeiro. O clube fez uma oferta mínima, de apenas um ano de extensão contratual, o que não agradou o jogador e seu estafe.

A saída, portanto, não se limita ao fato do jogador ter perdido a posição para Carlos Miguel. O arqueiro não notou um desejo real da atual diretoria para que ele fique. No limite e desgastado mentalmente ele, então, está perto de se transferir para a Raposa.

Caso se confirme a ida para o clube mineiro, Cássio receberá vencimentos que correspondem ao teto salarial do time em um contrato de três anos. Ele chegaria para assumir o posto de titular da equipe.

O jogador defendia as cores do Timão desde 2012 e, na atual temporada, soma 17 partidas. Ele deixa o Corinthians com 712 jogos disputados, no total.

O atleta ficou marcado por fazer defesas heroicas nos títulos da Libertadores e Mundial. Além disso, ele ergueu as taças do Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017). Cássio é o segundo atleta com mais jogos na história do Corinthians, atrás apenas de Wladimir.

Veja, abaixo, a nota publicada pelo Corinthians:

"Nesta sexta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista e o goleiro Cássio chegaram a um acordo amigável para rescisão antecipada do contrato de trabalho que respeitará as obrigações contratuais mutuamente assumidas pelas partes.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro - sendo o goleiro que mais atuou -, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma CONMEBOL Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma CONMEBOL Recopa (2013).

O Corinthians e todos os corintianos terão gratidão eterna por tudo o que o nosso Gigante fez enquanto defendeu o clube.

O presidente Augusto Melo e a diretoria de futebol desejam sucesso ao goleiro na sequência de sua carreira"