Organizadas de Vasco e outros clubes da 777 se unem: 'Empresa fraudulenta'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Organizadas do Vasco da Gama, do Hertha Berlim (ALE), do Sevilla (ESP), do Standard de Liége (BEL), do Melbourne Victory (AUS) e do Red Star FC (FRA) se uniram e emitiram uma nota oficial pedindo a saída da 777 Partners, empresa americana que controla os clubes e enfrenta denúncias de fraude e risco de falência.

O que aconteceu

O movimento partiu da organizada "Tribune Rino Della Negra", do clube francês Red Star. Eles procuraram as torcidas dos outros clubes controlados pela 777 Partners.

No caso do Vasco, a Guerreiros do Almirante foi quem esteve em contato com os franceses e declarou apoio. O UOL apurou que, embora a Força Jovem do Vasco apareça com sua logomarca no comunicado, ela não autorizou o uso da imagem.

O único time que pertence à holding e não teve uma torcida incluída no comunicado foi o Genoa. O clube italiano foi um dos primeiros a serem adquiridos pela 777 Partners e já foi rebaixado sobre a administração dos americanos. Eles retornaram à Série A nesta temporada.

A nota oficial classifica a 777 Partners como uma empresa "fraudulenta, ultraindividada e um ator tóxico para o futebol". Ela pede que a companhia deixe o controle de seus respectivos clubes imediatamente.

Veja abaixo a íntegra do comunicado

"Nós, torcedores de Hertha Berlim, Melbourne Victory, Red Stars FC, Sevilla, Standard de Liége e Vasco da Gama, unimos nossas vozes para denunciar nosso dono comum: 777 Partners.

Hoje, há informações suficientes para que todos entendam que o 777 Partners é uma empresa fraudulenta, ultraendividada e um ator tóxico para o futebol. É, portanto, urgente que a 777 abandone imediatamente os nossos clubes.

Mais do que nunca, a multipropriedade de clubes parece conduzir à aquisição do futebol por entidades prejudiciais, como a 777. Este flagelo deve ser combatido por adeptos de todo o mundo.

Da Alemanha à Austrália, da Bélgica ao Brasil, da Espanha à França e em todos os lugares intermediários: FORA, 777!"