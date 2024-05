Cole Palmer quebra a sequência de jogadores do City e é eleito o melhor jogador jovem da Premier League

Como divulgado pela Premier League nesta sexta-feira, Cole Palmer, de 22 anos, foi eleito o melhor jovem jogador da temporada 2023/24. O prêmio havia sido vencido por jogadores do Manchester City nos últimos três anos (Haaland no último e Foden nos dois anteriores).

O atacante inglês acumulou 22 gols e 10 assistências em 33 jogos pelo Campeonato Inglês em sua temporada de estreia no Chelsea. Com um jogo restante na competição, ele é o vice artilheiro isolado e empatado com outros dois atletas em participações diretas em gols (estatística que reúne gols somados às assistências).

? Introducing your @Hublot Young Player of the Season...

? Cole Palmer ?#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/fd8vBgMZaa

? Premier League (@premierleague) May 17, 2024

Com o início de temporada ruim do Chelsea, Palmer desembarcou em Londres questionado, principalmente por conta do valor pago pelo clube por ele: 47 milhões de euros (cerca de R$261 milhões na cotação atual). O jogador é da base do City e nunca teve sequência na equipe de Guardiola.

Apesar da instabilidade enfrentada pelo seu time no decorrer do campeonato, Palmer surgiu e permaneceu como protagonista dos Blues, e vai para a última rodada tendo sido crucial em uma provável classificação do Chelsea para uma competição europeia.

O Chelsea acumula 60 pontos em 37 jogos na Premier League e ocupa a 6ª colocação. A equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino tem como último compromisso o jogo contra o Bournemouth no próximo domingo (19), às 12h (de Brasília), válido pela 38ª rodada do Inglês.