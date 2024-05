Cássio faz vídeo se despedindo de torcedor do Corinthians: 'Muito grato'

O goleiro Cássio, que está de saída do Corinthians rumo ao Cruzeiro, se despediu dos torcedores enaltecendo o período vivido no clube paulista (assista abaixo).

O que ele falou?

Fim do ciclo. "Fala, torcedor corintiano. Estou aqui depois de 12 anos e 5 meses para me despedir de vocês e falar que meu ciclo, neste momento, está se encerrando. Venho agradecer a vocês por tudo que vivi aqui, pelos momentos que vivi aqui com essa camisa e nessa instituição, que respeito muito."

Gratidão aos torcedores. "É agradecer por todos os momentos. Vocês estiveram junto comigo, me apoiaram, me ajudaram, me criticaram — e faz parte do trabalho também —, mas saio com o sentimento de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Muito feliz por tudo que vivi aqui, foram momentos maravilhosos."

Agradecimento interno. "Gostaria de agradecer a todos os presidentes, treinadores, jogadores e, especialmente, aos funcionários. Foi muito gratificante ter trabalhado com tantas pessoas maravilhosas, foram anos maravilhosos de convívio com pessoas que fizeram de tudo para me ajudar, e eu de contrapartida também, de ajudar."

Últimas palavras. "Sou muito grato, não tenho muito o que falar, só agradecer por tudo o que vivi. Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver o que consegui viver aqui. Meu muito obrigado por tudo que vivi aqui, sou eternamente grato por todo o carinho, respeito e por tudo que vivemos aqui."

Contrato rescindido

O Corinthians informou que rescindiu amigavelmente o contrato com o goleiro de 36 anos . Ele tinha mais sete meses de contrato, já que seu vínculo ia até o final deste ano.

O clube até tentou segurá-lo, mas pesou o desejo do jogador em buscar novos ares. Ele tem acordo verbal com o Cruzeiro para assinar por três anos, de acordo com o colunista Bruno Andrade.

Cássio chegou ao clube em 2012, o ano mágico. Vindo do PSV, da Holanda, ele fez sua estreia em março, assumiu a titularidade pouco depois, nas oitavas da Libertadores, e terminou o ano campeão do torneio e do mundo. Sua defesa no chute de Diego Souza, no duelo das quartas, está eternizada no imaginário do corintiano, assim como a atuação na final do Mundial contra o Chelsea.

O goleiro foi multicampeão e se tornou ídolo máximo do Corinthians. Ao todo, foram nove títulos com a camisa do clube: Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015 e 2017).

Ele é o segundo jogador que mais atuou na história do Alvinegro paulista. Foram 712, apenas 94 a menos que Wladimir, recordista.