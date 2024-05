Botafogo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Botafogo e Bahia se enfrentam neste domingo pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, a partir das 18h30 (de Brasília). O Fogão, na ponta com nove pontos e com três vitória seguidas no torneio, entra em campo para defender a liderança.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

O Botafogo não vem bem somente no Campeonato Brasileiro. O triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória no meio de semana, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi o quinto seguido na temporada. No entanto, Artur Jorge, técnico do Alvinegro, sabe que ainda tem muito a ser feito.

"Estamos trabalhando cada vez melhor. Consegui encontrar uma identidade e o elenco vem correspondendo da melhor maneira possível. Mas todos os jogos são complicados e temos muito a progredir", disse Artur.

Para este jogo o treinador ainda não anunciou a escalação que pretende mandar a campo. Porém irá retornar com os que foram poupados no duelo contra o Vitória.

Pelo lado do Bahia, o time também faz boa campanha. O triunfo de 1 a 0 sobre o Grêmio no fim de semana passado levou o time aos sete pontos, com possibilidade de ingressar no G-4, zona de acesso à Copa Libertadores.

Rogério Ceni, técnico do Esquadrão, mostra preocupação com a sequência de jogos.

"Estamos evoluindo, mas futebol é um conjunto de situações. Além disso vamos enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, que tem um belo time e que é ainda mais forte jogando dentro de casa - analisou o comandante do Bahia.

Ceni vai levar em consideração algumas questões físicas e clínicas para definir a escalação que vai medir forças com o Botafogo. No entanto, só deve divulgar o time minutos antes do começo do confronto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X BAHIA-BA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de maio de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

BOTAFOGO: John, Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Eduardo e Luiz Henrique



Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo



Técnico: Rogério Ceni