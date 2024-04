Vasco segue preparação para partida contra o Criciúma pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Vasco realizou mais um treino no CT Moacyr Barbosa visando o confronto contra o Criciúma, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão. Na última partida pela competição, a equipe foi derrotada para o Fluminense por 2 a 1.

Além de um treino físico, o elenco realizou também uma atividade de troca de passes em campo reduzido.

A equipe comandada por Ramón Díaz tenta voltar a vencer na competição nacional após duas derrotas nos últimos dois jogos. Além do revés para o Fluminense, no Maracanã, o Vasco também foi superado pelo RB Bragantino por 2 a 1. Assim, o time carioca se encontra na 15ª posição, com três pontos conquistados.

Já o Criciúma, adversário do Vasco, empatou em 1 a 1 seus dois primeiros jogos no Brasileirão e ocupa a 16ª posição com dois pontos - a equipe possui uma partida a menos em relação ao time carioca, já que seu duelo contra o Fortaleza foi adiado.

Para a partida, o Vasco anunciou em suas redes sociais que todos os ingressos já foram vendidos.