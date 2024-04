Sem Aderlan, JP Chermont ganha força e deve receber nova chance como titular do Santos

O garoto JP Chermont deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Santos. Com a ausência de Aderlan, que fraturou o quinto metacarpo da mão esquerda e precisou passar por cirurgia, o lateral é o favorito para ocupar o lado direito da defesa diante do Avaí, nesta sexta-feira, pela Série B.

Sem o titular da posição, o técnico Fábio Carille tem até três opções para a lateral direita: Rodrigo Ferreira, Hayner e Chermont.

Nos últimos jogos, Hayner tem atuado pela esquerda, improvisado, devido à saída de Felipe Jonatan, que rescindiu o contrato com o Peixe e se transferiu ao Fortaleza. Em troca, o Santos recebeu o argentino Gonzalo Escobar.

O ala tem trabalhado com a equipe no CT Rei Pelé, se colocou à disposição de Carille e deve viajar para Florianópolis nesta quinta-feira. Entretanto, a tendência é que Escobar inicie no banco de reservas. Sendo assim, Hayner continua como titular na esquerda, e a briga pelo lado direito fica entre Chermont e Rodrigo Ferreira.

O Menino da Vila larga na frente nesta disputa. Ele já foi titular na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e recebeu elogios de Carille.

JP Chermont entrou nos últimos seis jogos do Santos na temporada. Ele foi acionado na segunda etapa da estreia do time na Série B, contra o Paysandu, e tem pedido passagem na equipe titular.

A expectativa é que o jogador de apenas 18 anos inicie o confronto contra o Avaí. A provável escalação da equipe tem: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner (Escobar); João Schmidt, Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch.

O duelo entre Santos e Avaí está marcado para sexta-feira à noite, pela segunda rodada da Série B. A bola rola às 20h (de Brasília), na Ressacada.