Como acampamento para show virou empreendimento na porta do UFC Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O acampamento para aguardar um show virou um "empreendimento" na porta do UFC 301, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Um grupo de fãs de Louis Tomlinson está acampado na porta da Farmasi Arena. O show do cantor britânico vai acontecer na quarta-feira.

A organização do UFC não permite a entrada com mochilas. Diversos fãs da modalidade, porém, foram assistir às lutas com o acessório.

"Eles não avisaram que não poderia entrar. Eu vim de Pindamonhangaba apenas para assistir às lutas. Cheguei hoje e vou embora depois, não estou hospedada em lugar algum", disse Giovana Vizar.

O grupo ofereceu as barracas como guarda-volumes. O valor para deixar uma mochila era de R$ 20.

Uma placa em cima de uma das barracas fazia o anúncio. Etiquetas com nome e telefone do dono eram colocados na mochila, e elas passavam os próprios contatos a quem pedisse.

Barraca vira 'guarda-volumes' na porta UFC Rio Imagem: Alexandre Araújo / UOL

A ideia surgiu ontem (3), dia da pesagem cerimonial. O evento também aconteceu na Famasi Arena e já não era permitida a entrada com mochila. Assim, uma pessoa perguntou se elas podiam guardar.

"Estamos acampando para o show de quarta-feira e ontem, na pesagem, um chileno veio aqui pedir para guardar a mochila. Pensamos que seria uma forma de arrumar uma grana para comermos 'na moral' aqui. Cobramos um valor dele e aí começou a espalhar. E hoje acho que já duplicou a quantidade de mochila", contou Gabrielle Lamosa, pouco após a abertura dos portões ao público.

No momento da abertura dos portões, cerca de 12 meninas estavam no acampamento. Ao todos, as seis barracas guardam o lugar de cerca de 200 fãs de Louis.