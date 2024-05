Que horas começa a luta de José Aldo no UFC 301? Veja horário do card

Um dos maiores nomes do MMA, José Aldo volta ao octógono neste sábado (4), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC 301. Aldo vai enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez, em duelo pelo peso-galo. A luta não tem horário fixo para começar e será a quarta dentro do card principal, com início previsto para 23h (de Brasília).

Além de Aldo, outros brasileiros também vão participar do card principal: Alexandre Pantoja, que defende o cinturão do peso-mosca, Vitor Petrino, Michael Pereira e Caio Borralho.

Horários dos cards

Card principal: início a partir das 23h

Card preliminar: início a partir das 19h

Onde assistir ao vivo

O card principal terá transmissão ao vivo pelo UFC Fight Pass, plataforma de streaming oficial do Ultimate.

O card preliminar poderá ser acompanhado pelo UFC Fight Pass e canal Goat. O canal do UOL Esporte no YouTube exibirá as três primeiras lutas do evento.

Card Principal (23h)

Alexandre Pantoja x Steve Erceg - luta pelo cinturão

José Aldo Júnior x Jonathan Martinez

Anthony Smith x Vitor Petrino

Michel Pereira x Ihor Potieria

Paul Craig x Caio Borralho

Card Preliminar (19h)

Jack Shore x Joanderson Brito

Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Elves Brener x Myktybek Orolbai

Joaquim Silva x Drakkar Klose

Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey

Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

Ismael Bonfim x Vinc Pichel

Alessandro Costa x Kevin Borjas

Ficha Técnica -- UFC 301

Data e horário: 04/05/2024, a partir de 19h (de Brasília)

Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: UOL (as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube), canal Goat (card preliminar) e UFC Fight Pass (card completo).