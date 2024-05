Laura Pigossi é campeã de duplas do ITFW 100 na Alemanha

Laura Pigossi e a parceira Samantha Murray Sharan (GBR) conquistaram, neste sábado, o título de duplas do Weisbaden Tennis Open, ITFW 100 em Weisbaden, Alemanha. Elas derrotaram na final Himeno Sakatsume (JAP) e Anita Wagner (BIH) com parciais de 7/5 e 6/2.

Este é o 42º título de duplas na carreira de Laura e o mais importante depois da medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com a vitória de hoje, a brasileira ganhou 100 pontos no ranking da modalidade e deve aparecer perto da 250ª posição na lista de segunda-feira.

Após um primeiro set equilibrado e com muitas quebras, elas conseguiram fechar por 7/5 e o segundo set por 6/2.

"Muito feliz de ganhar mais um título de duplas, infelizmente não consigo jogar mais por conta do calendário de simples. Geralmente jogo no sábado e a dupla termina no domingo. Mas para mim a dupla é uma paixão, eu me divirto e ganhar uma torneio grande, mostra que posso jogar de igual pra igual com qualquer tenista e é bom ter essa referência", disse Laura.

"Meu objetivo maior ainda é baixar mais o ranking de simples para entrar na chave dos Grand Slams e jogar esses torneios maiores. Aí a dupla vem junto", finalizou.

Laura Pigossi segue agora para Roma, onde disputará o qualifying do Masters 1000 a partir de terça-feira.