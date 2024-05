Tite muda esquema no Fla e escala Léo Ortiz para enfrentar Bragantino; veja

RB Bragantino e Flamengo estão escalados para o confronto de logo mais, às 18h30 (de Brasília). O técnico Tite modificou o esquema tático da equipe e decidiu apostar na dupla da ataque Bruno Henrique e Pedro. Léo Ortiz, ex-Bragantino, começa jogando.

O que aconteceu

As duas equipes buscam se recuperar após tropeços na última rodada do Brasileirão. O Fla perdeu o clássico diante do Botafogo em casa por 2 a 0, enquanto o Massa Bruta ficou no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão.

O Bragantino vai a campo com: Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Gustavo Neves, Eric Ramires; Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha.

O time da casa divulgou escalação com uma arte homenageando a franquia Star Wars, em função do 'Star Wars Day', celebrado neste 4 de maio - May the 4th - pelos fãs da saga.

Pressionado, o técnico Tite já convive com vaias da torcida do Flamengo. O treinador busca dar uma resposta e reencontrar o bom futebol da equipe.

O Flamengo começa o jogo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, De la Cruz, Gerson; Bruno Henrique e Pedro.

