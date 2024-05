Fernando Diniz se irrita com empate: 'Não dá pra tomar o gol que tomamos'

O técnico Fernando Diniz lamentou o empate do Fluminense em 2 a 2 com o Atlético-MG, neste sábado (4), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu iniciou o jogo com 2 a 0 e tomou o empate na etapa final do segundo tempo.

Empate: "Tivemos uma falha de marcação, no segundo também, atrás da linha da bola. Temos que corrigir, não dá pra tomar o gol que tomamos. Hoje perdemos dois pontos, não ganhamos um"

Marcelo discreto: "Não é um jogador muito de transição rápida, é de controle. Jogou na mesma posição, como contra o Flamengo. Se tivéssemos mais posse no ataque, seria opção"

Evolução: "Time lutou, foi aguerrido. Temos que continuar no mesmo volume e entrega pra voltarmos a ser consistentes e com vitórias"

Veja as respostas completas de Fernando Diniz

Análise do jogo

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. Segundo eles voltaram um pouco melhor, mas fiz mudança e fizemos o gol. Tivemos a chance de fazer o terceiro, na hora de fazer a mexida, com a bola morta, o jogador que fez o gol saiu. Foi o primeiro toque dele na bola. Tivemos uma falha de marcação, no segundo também, atrás da linha da bola. Temos que corrigir, não dá pra tomar o gol que tomamos. Hoje perdemos dois pontos, não ganhamos um"

Marcelo discreto

"O Marcelo não foi muito ao ataque porque não foi um jogo de muita posse. Marcelo não é um jogador muito de transição rápida, é de controle. Jogou na mesma posição, como contra o Flamengo. Se tivéssemos mais posse no ataque, seria opção. Terminávamos as jogadas mais rápidas e não tinha tempo do Marcelo chegar no ataque"

Evolução jogo a jogo

"Falhamos em situações que não podemos falhar, com 2 a 0. Principalmente os gols que tomamos, os dois foram evitáveis. Time lutou, foi aguerrido. Temos que continuar no mesmo volume e entrega pra voltarmos a ser consistentes e com vitórias."

Virar a chave pra Libertadores

"Temos que marcar, produzir, melhor a questão da bola parada. Não é mudar a chave por causa da Libertadores, mas melhorar. Tivemos hoje 10 minutos que falhamos que não era pra falhar e nos custou a vitória"