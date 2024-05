Cristiano Ronaldo faz hat-trick, e Al-Nassr goleia o Al-Wehda pelo Campeonato Saudita

O Al-Nassr recebeu, neste sábado, o Al-Wehda, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. Com direito a hat-trick de Cristiano Ronaldo, a equipe da casa goleou por 6 a 0 e segue isolada na vice-liderança da competição.

A vitória leva o Al-Nassr aos 74 pontos. O time permanece na 2ª colocação na tabela de classificação, com 19 pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Al-Ahli, que tem um jogo a menos. Esse resultado ainda evita que o líder Al-Hilal garanta o título do campeonato ainda nesta rodada. O Al-Wehda, por sua vez, segue na 12ª posição, com 32 pontos.

O Al-Nassr volta a campo na próxima quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Al Akhdood, pelo Campeonato Saudita. Já o Al-Wehda visita o Al-Khaleej, na próxima sexta-feira, às 15 horas, também pelo Saudita.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para os donos da casa, logo aos 5 minutos de jogo. O goleiro do Al-Wehda saiu jogando errado e deu a bola nos pés do português, que não desperdiçou o presente e marcou. Aos 12 minutos, Brozovic recebeu na ponta esquerda e cruzou para o artilheiro Cristiano Ronaldo, de cabeça, balançar as redes.

Logo depois, Sadio Mané fez belo lançamento para Otávio tocar por cima do goleiro e anotar o terceiro do Al-Nassr, aos 17 minutos. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Otávio retribuir e dar o passe para Mané bater da entrada da área e marcar, aos 45 minutos.

No começo do segundo tempo, Sadio Mané lançou Cristiano Ronaldo, que bateu de canhota e completou seu hat-trick. O craque português chegou aos 32 gols no campeonato e é o artilheiro isolado da competição.

Aos 37 minutos, depois de uma finalização na trave, Al-Fatil aproveitou o rebote, fez o sexto tento da partida e fechou a goleada do Al-Nassr.