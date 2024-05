São Paulo vence GE Osasco e segue 100% no Paulista sub-20

Neste sábado, o São Paulo venceu o GE Osasco por 3 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20, em Cotia. As Crias de Cotia, então, mantiveram o 100% de aproveitamento na competição.

Ryan Francisco abriu o placar com um golaço. Posteriormente, Mateus Amaral completou para o fundo do gol e ampliou a vantagem tricolor.

Já no segundo tempo, o São Paulo chegou ao terceiro tento com Ryan Felipe. O GE Osasco até diminuiu a diferença, mas não impediu a derrota para os mandantes.

Em Cotia, Sub-20 vence GE Osasco por 3 a 1 pelo Campeonato Paulista

Agora, os comandados de Menta entram em campo para duelar contra o Referência FC. O time entra na busca por manter o 100% de aproveitamento.

O confronto está marcado para acontecer às 15h (de Brasília) do próximo dia 11, no Estádio Municipal Hermínio Esposito. Com 12 pontos, o São Paulo está isolado na liderança do Grupo 10 do Campeonato Paulista sub-20.