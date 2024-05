Confira os destaques do 36º título do Real Madrid no Campeonato Espanhol

Neste sábado, o Real Madrid conquistou seu 36º título do Campeonato Espanhol. O clube merengue foi campeão após ter vencido o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, e o Barcelona ter perdido para o Girona por 4 a 2, no Estádio Montilivi, pela 34ª rodada da liga nacional.

Com o título, o Real chega ao seu 36º troféu de La Liga do Real Madrid e aumenta a distância para o rival Barcelona, que levantou a taça 27 vezes. Esta é a terceira conquista da equipe de Madri nos últimos cinco anos.

O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti garantiu a taça com quatro rodadas de antecedência. Com 87 pontos, o Real Madrid não pode ser alcançado pelo vice-líder Girona, com 74, e pelo Barça (terceiro colocado), com 73.

Além disso, a equipe dos brasileiros Vinicius Júnior, Rodrygo e Eder Militão pode chegar aos 99 pontos, se vencer as quatro partidas restantes, e ter a segunda melhor campanha da história de La Liga. O Real Madrid de 2011/12 e o Barcelona de 2012/13 são quem detém o recorde, com 100 pontos cada.

Até o momento, o clube merengue também tem o melhor ataque e defesa da competição, com 74 gols marcados e 18 sofridos.

O artilheiro do time na conquista é o meio-campista inglês Jude Bellingham, que anotou dez gols nos dez primeiros jogos e marcou 18 no total.

Vinicius Júnior também teve grande destaque na conquista. Ele balançou as redes em 13 oportunidades e distribuiu cinco assistências. Com o brasileiro em campo, o Real Madrid não perdeu nenhuma partida na liga.

Outro brasileiro importante para a conquista foi o atacante Rodrygo. O camisa 11 participou de 15 gols da equipe merengue, anotou dez e deu assistência para cinco.

Além disso, Ancelotti chegou ao seu 12º título como técnico do Real Madrid. O italiano é o único técnico a ter vencido a primeira divisão na Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França.