Conmebol mantém jogos de Inter e Grêmio e torcedores protestam

O Internacional e o Grêmio ainda não tiveram resposta da Conmebol sobre o adiamento das partidas que envolvem os dois clubes brasileiros em competições Sul-americanas nessa semana. A situação incomoda os torcedores.

O que aconteceu

A Conmebol informou ao UOL que os jogos de Internacional e Grêmio ainda estão mantidos. A entidade monitora a situação e mantém contato com os dois clubes, mas não alterou nada oficialmente.

O Internacional tem confronto marcado contra o Real Tomayapo, na Bolívia, na terça-feira (7), às 21h (de Brasília) pela Sul-Americana.

O Grêmio enfrentaria o Huachipato, no Chile, na quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), pela Libertadores.

O Aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado. Inter e Grêmio teriam que viajar para disputar as partidas.

A CBF adiou os jogos da dupla Gre-Nal pelo Brasileirão, que seriam neste final de semana.

Revolta dos torcedores

Nas redes sociais, a demora da entidade em definir se mantém ou adia os jogos está irritando os torcedores dos dois clubes.

Internautas questionam a possibilidade de W.O, punição aplicada quando uma equipe não tem condições de disputar uma partida.

Há quem peça, inclusive, para Inter e Grêmio deixarem a rivalidade de lado e se unirem para resolver a questão.

Não tem clima pra futebol no Rio Grande do Sul. É um absurdo a CONMEBOL cogitar que Grêmio e Inter tenham que jogar essa semana e o pior, sofrerem WO se não jogarem.



Só confirmaria o quão nojenta é essa entidade. -- Luan Araujo (@luanaraujo90) May 4, 2024

O Internacional precisa ir à Bolívia na segunda-feira (06), o Grêmio precisa ir ao Chile na terça-feira (07).



Até esse exato momento a @CONMEBOL não fez nenhum pronunciamento ou divulgou qualquer nota sobre a possibilidade de cancelamento das partidas que envolve a dupla? pic.twitter.com/sVjEdUcu3J -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 4, 2024

Se a CONMEBOL não adiar a partida do Grêmio diante do Huachipato, particularmente apoio que o clube leve W.O e não se preste a esse circo. A população está se afogando e passando necessidade, futebol é totalmente descartável. Se não tiverem a sensibilidade, que o Grêmio largue -- Fabiano EstreLa? (@_fabianoestrela) May 4, 2024

Presidente @betoguerra73 e @BarcellosSCI



Chegou a hora da dupla Grenal se unir. Não tem como treinar e muito menos viajar.



Só comuniquem a @CONMEBOL que os clubes não vão para os jogos essa semana e fim. Eles que se virem.



Se derem WO, as torcidas dos clubes estarão juntos? -- Rei do Sul (@ReidoSul1) May 4, 2024

O Grêmio informou que suspendeu os treinos de hoje e amanhã, pois entende que não é momento. Clube adota cautela e atualiza a Conmebol sobre a situação do RS. Jogo ainda não foi cancelado, mas possibilidade existe.



Alguns funcionários e jogadores tiveram as casas atingidas. -- Fabíola Thiele (@fathiele) May 4, 2024

CTs alagados e treinos on-line

Os centros de treinamento dos dois clubes estão alagados. O Grêmio estava treinando no Parque Esportivo da PUC-RS, mas cancelou as atividades de sábado e domingo. Em contato com o UOL, o Grêmio informou que o departamento de performance elaborou treinamentos individuais para os atletas realizarem em casa. Gramado da Arena do Grêmio debaixo d'água Imagem: Reprodução Já o Internacional treinou no Beira-Rio na manhã de hoje (4) e deve permanecer com treinos no estádio. Túnel de acesso ao campo do Beira-Rio inundado Imagem: Alexandre Ernst/X

O que diz o regulamento?

De acordo com os regulamentos da Libertadores e da Sul-Americana, o abandono de uma partida se dá quando uma equipe não se apresenta para uma partida (exceto em casos de força maior), se nega a continuar jogando ou se retira do campo antes do final da partida.

Ambos os clubes trabalham pelo adiamento dos jogos, em função da crise que impossibilita a viagem.