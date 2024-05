Chapecoense sai na frente, mas América-MG busca empate pela Série B do Brasileiro

A Chapecoense e o América-MG empataram em 2 a 2 neste sábado, na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Mário Sérgio e Bruno Leonardo, para os mandantes, e Fabinho e Moisés, para os visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense está na segunda posição, com sete pontos conquistados. Enquanto o América-MG ocupa a quinta colocação, com cinco.

A Chapecoense retorna a campo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o América-MG recebe o Vila Nova na quarta-feira, às 21h.

Fim de jogo na Arena Condá Chapecoense 2×2 América-MG #VamosChape pic.twitter.com/uCsnZN3QVQ ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 4, 2024

A Chapecoense abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Foguinho recebeu grande passe na área pela direita e cruzou rasteiro para Mário Sérgio, que tocou para o fundo do gol.

Aos 32 minutos da etapa final, a Chapecoense ampliou. Maílton cobrou escanteio pela esquerda, o goleiro Dalberson tentou afastar, mas a bola sobrou para Bruno Leonardo, que chutou rápido para marcar o segundo gol da equipe de Santa Catarina.

No minuto seguinte, o América-MG diminuiu. Adyson fez grande jogada pela direita, cortou para o meio em velocidade e tocou para Fabinho, que bateu no canto esquerdo do goleiro.

O América-MG continuou pressionando e empatou aos 37 minutos. Martín Benítez cobrou escanteio pela esquerda, Fabinho ajeitou de cabeça e Moisés finalizou para balançar as redes.