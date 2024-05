São Paulo desembarca em Salvador para duelo contra o Vitória

Na noite deste sábado, o São Paulo desembarcou em Salvador para enfrentar o Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, no Barradão.

Com quatro pontos, o Tricolor começou a rodada na 14ª colocação do torneio de pontos corridos. Fora de casa, o time quer aproveitar a sequência de quatro jogos sem perder para subir na tabela.

O Vitória, por outro lado, vive fase negativa na temporada e se encontra na 18ª posição, com um ponto. Os comandados de Léo Condé não vencem há cinco jogos.

Pousamos em Salvador!

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía deve seguir com as ausência de Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

A arbitragem do jogo será comandada por Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC). O VAR ficará a cargo de Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa-PR)