Fluminense abre vantagem, mas cede empate ao Atlético-MG pelo Brasileiro

Em duelo movimentado, Fluminense e Atlético-MG empataram por 2 a 2, neste sábado, em Cariacica. Com o resultado, os mineiros chegaram a nove pontos no Campeonato Brasileiro. Já os cariocas foram a cinco.

Fim de jogo. Com gols de Germán Cano e Renato Augusto, Fluminense empata com o Atlético-MG em 2 a 2 em Cariacica. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, contra o Colo-Colo, pela @LibertadoresBR! pic.twitter.com/ceZ8Ox3KlW ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 4, 2024

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. Na etapa final, os cariocas ampliaram com Renato Augusto. O Atlético-MG reagiu e empatou com dois gols de Vargas

Na próxima rodada, o Fluminense visita o São Paulo, na outra segunda-feira. Já no próxima sábado, o Atlético-MG recebe o Grêmio, em Belo Horizonte.

O jogo

O Fluminense começou com tudo a partida e abriu o placar aos três minutos. Marquinhos cruzou rasteiro para Cano, que se esticou para mandar a bola para a rede.

O revés obrigou o Atlético-MG a avançar em busca do empate. No entanto, foi o Fluminense que quase marcou, aos 14 minutos, em chute de Arias. Os mineiros só responderam em seguida, quando Paulinho foi lançado e tentou encobrir Fabio. Só que o goleiro tricolores salvou os cariocas.

A partida seguiu aberta e o Fluminense voltou a assustar em mais um chute de Arias. Desta vez, Everson fez boa defesa. O Galo respondeu em chute de Otavio, que passou perto do gol.

O Fluminense conseguiu pressionar a saída de bola e impediu o Atlético-MG de criar no setor ofensivo. Somente nos minutos finais, os visitantes assustaram com Paulinho, que parou em boa defesa de Fábio. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou melhor e quase empatou aos três minutos. Paulinho fez boa jogada, mas chutou em cima de Fabio. O lance animou os visitantes, que seguiram pressionando o Fluminense.

Só que quem marcou foi o Fluminense, aos 15 minutos. Everson saiu mal com a bola, que ficou com Alexsander. O volante tocou para Renato Augusto na área e o meia mandou para a rede.

O revés foi sentido pelo Atlético-MG. A equipe seguiu no ataque, mas passou a dar espaço ao Fluminense, que quase marcou com Cano. A resposta dos mineiros veio em grande estilo, aos 27 minutos. Vargas foi lançado na área e chutou sem chance para Fábio.

O gol motivou os visitantes. O Atlético-MG mostrou força e empatou aos 33 minutos, novamente com Vargas. O chileno aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O Atlético-MG continuou melhor em campo e teve chance de marcar o terceiro. Paulinho foi lançado e chutou em cima de Fábio. Nos minutos finais, os mineiros seguiram com a postura ofensiva, mas teve que se contentar com a igualdade em Cariacica.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 4 de maio de 2024 (Sábado)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)



Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Felipe Melo, Cano, Ganso e Arias (Fluminense); Jemerson e Paulinho (Atlético-MG)

GOLS



FLUMINENSE: Cano, aos 3min do primeiro tempo; Renato Augusto, aos 15min do segundo tempo



ATLÉTICO-MG: Vargas, aos 27 e 33min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans), Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto) e Jhon Arias; Douglas Costa (Alexsander) e Germán Cano (Kauã Elias)



Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Jemerson (Romulo), Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas)



Técnico: Gabriel Milito