Torcedores de Fluminense e Atlético-MG brigam antes de jogo; homem é ferido

Torcedores de Fluminense e Atlético-MG se envolveram em uma briga pouco antes da partida entre as equipes, ocorrida na tarde deste sábado (4), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (RS), pelo Campeonato Brasileiro. Uma pessoa ficou ferida.

O que aconteceu

O tumulto começou quando torcedores do time mineiro tentaram rasgar uma faixa da Young Flu, uma das organizadas da equipe carioca. O acessório estava em um dos alambrados do estádio.

A reação foi imediata, e houve confronto em um dos corredores do Kléber Andrade. As câmeras do Premiere flagraram que, no momento da correria, mulheres e crianças estavam no local rumo às arquibancadas.

Um torcedor acabou ferido ao ser derrubado em meio à briga. A emissora afirmou que ele, que ficou imóvel ao ser atingido, está consciente e foi encaminhado a um hospital da região.

A polícia usou bombas e cassetetes para afastar os torcedores envolvidos na confusão, que acabou controlada pouco tempo depois.

Veja imagens da briga