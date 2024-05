Palmeiras vence o Nacional e segue na liderança do grupo 11 do Paulista sub-20

O Palmeiras venceu o Nacional por 1 a 0, neste sábado, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. O gol da equipe palestrina foi marcado por David.

Com o resultado, o Verdão foi a 10 pontos, na liderança do grupo 11. O Nacional está em quinto, com três.

Na próxima rodada do Paulista sub-20, o Alviverde encara o AD Guarulhos. O jogo será no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Cícero Miranda.

Antes disso, contudo, o Palmeiras volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da categoria. Depois de golear o Atlético-GO por 5 a 0 na última rodada, o Palestra encara o São Paulo na quarta-feira, às 15h30, em Cotia.