Presidente do América-RJ, Romário treina pela primeira vez após retornar da aposentadoria

Nesta quinta-feira, Romário, ídolo do futebol brasileiro, realizou, aos 58 anos de idade, seu primeiro treino pelo América-RJ - clube no qual também é presidente - após retornar da aposentadoria. O tetracampeão do mundo pelo Brasil admitiu o cansaço após a atividade e afirmou que não vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca.

"Em relação ao treino, cansado para c*. Daqui a pouco a maca vem me buscar. Quero deixar uma coisa bem claro para todos: eu não vou disputar o campeonato. A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o América-RJ nesta competição é a questão técnica", disse Romário após o treino.

O 'Baixinho', em tom de ironia, brincou sobre as vantagens de ser presidente do América-RJ e jogador ao mesmo tempo. O atacante foi eleito pelo clube em 2023 para comandar um processo de reformulação.

"Todas as vantagens. Primeiro eu jogo na hora que eu quiser, saio na hora que eu quiser. Se o treinador não gostar eu demito, e se o jogador não me der a bola eu multo, então está tudo resolvido", brincou.

QUE MOMENTO! Ele voltou. 1??1???? pic.twitter.com/dikdegzEjz ? America Football Club (@AmericaRJ) April 25, 2024

Romário possui o desejo de jogar uma partida ao lado de seu filho, Romarinho, contratado pelo América-RJ para esta temporada. Assim como o pai, o jogador também atua como atacante.

O nome de Romário já foi registrado pelo América-RJ, assim como sua inscrição na Série A2 do Carioca. Sendo assim, o atacante já está apto a estrear pelo clube, que entra em campo pela primeira vez na competição no dia 18 de maio, contra o Petrópolis.

Romário possui uma carreira pra lá de vitoriosa no futebol. Campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, ele empilhou troféus por diversos times que passou. No Brasil ficou marcado por suas passagens por Flamengo e Vasco, tornando-se ídolo em ambos os clubes. Também jogou por Fluminense e América-RJ - onde se aposentou. O atacante também tem passagem pela Europa, onde defendeu o Barcelona e o Valencia, da Espanha, e o PSV, da Holanda.