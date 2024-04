João Fonseca vence de virada em Madri; Nadal também avança

O brasileiro João Fonseca fez sua estreia no Masters 1000 de Madri vencendo de virada o norte-americano Alex Michelsen, número 70 ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2 em 2h01, e avançou para a 2ª fase da competição.

Essa foi a primeira partida do carioca, de 17 anos, em um Masters 1000. Depois de perder o primeiro set, João aplicou um pneu (vencer o set sem perder nenhum game) no rival para iniciar sua reação.

Onde você estava com 17 anos? Porque João Fonseca já está vencendo uma partida de Masters 1000! Na 1ª rodada da competição de Madrid, na Espanha, o carioca bateu o estadunidense Alex Michelsen de virada, por 4/6 6/0 6/2 VAMOS! ?? ? @TennisTV pic.twitter.com/Zldlp9IUCk ? CBT (@cbtenis) April 25, 2024

Com a vitória, o brasileiro vai enfrentar o britânico Cameron Norrie, número 30 do ranking, na próxima rodada, neste sábado, ainda sem horário definido.

João Fonseca recebeu um convite da organização do torneio para participar do torneio de Madri por conta de seu desempenho nas competições anteriores.

O jovem tenista se junta aos brasileiros Thiago Wild e Thiago Monteiro que também venceram suas partidas e avançaram na competição.

Nadal x Blanch

Mesmo depois de admitir não estar 100% fisicamente, Rafael Nadal não teve problemas para superar o norte-americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, em sua estreia no Masters 1000 de Madri, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

?? @RafaelNadal se gana otra cita con Madrid. El balear supera 6-1, 6-0 a Blanch en su estreno en el Estadio Manolo Santana.#MMOPEN ? #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 25, 2024

O ex-número 1 do mundo e campeão de 22 Grand Slams vai enfrentar o australiano Alex De Minaur na 2ª fase da competição, neste sábado. Os dois se enfrentaram no dia 17 de abril, quando De Minaur eliminou Nadal, no ATP 500 de Barcelona.