Ídolo do Chelsea revela briga com técnico por exigir voo na primeira classe

O ex-zagueiro John Terry contou história que, em sua visão, ilustra o fracasso do técnico André Villas-Boas no Chelsea.

O que aconteceu

Terry revelou briga com o técnico português por conta da classe de voo para os jogadores do Chelsea. O ex-capitão dos Blues falou sobre o tema ao podcast 'Up Front with Simon Jordan'. O atrito ocorreu em 2011, durante a pré-temporada do clube londrino na Ásia.

Villas-Boas havia colocado jogadores veteranos para voar na classe econômica, enquanto atletas vindos da base estavam na primeira classe. A ideia do treinador era mostrar ao elenco que todos eram iguais dentro do Chelsea, independentemente de idade ou status no mundo do futebol.

O técnico cedeu no fim. Terry e outros veteranos voaram na primeira classe, enquanto os jovens ficaram na classe econômica.

Terry alega que contava com apoio de outras lideranças do elenco. Segundo o ex-zagueiro, se Villas-Boas não mudasse de ideia, Drogba e Lampard não embarcariam.

Quando o Villas-Boas chegou, nós fomos a Hong Kong, acho. Eu estava sentado na classe econômica em um voo de 13 horas. E tínhamos Josh McEachran, Nathaniel Chalobah e outros jovens jogadores na primeira classe. Isso era parte de uma afirmação do Villas-Boas que 'Nenhum jogador é maior que eu, todos somos iguais' John Terry

Entrei no avião falando 'Não vamos a lugar nenhum até que esses jovens voltem à classe econômica e o time principal, que construiu esse clube até hoje, volte à primeira classe'. Villas-Boas perguntou qual era o problema, eu disse que não íamos a lugar nenhum até que os jovens saíssem

E sendo justo com eles, os jovens falaram: 'Isso é desconfortável, vamos sair'. Mas eu disse que não era decisão deles, e sim tem que vir dele (Villas-Boas)

Villas-Boas tentou se impor no primeiro dia, e falhou instantaneamente. Te prometo que aquele avião não decolaria. Se voasse, seria sem mim, Frank (Lampard) e Didier (Drogba)

Passagem fracassada de Villas-Boas

O técnico ficou menos de uma temporada no Chelsea. Contratado após conquistar quatro títulos em um ano no Porto, Villas-Boas chegou a Stamford Bridge em 2011 com a pressão de repetir o sucesso de José Mourinho, outro treinador português que saiu de Portugal direto para Londres.

A demissão de Villas-Boas foi o ponto de virada em temporada histórica. Após a saída do técnico, o italiano Roberto Di Matteo assumiu como interino. Sob nova direção, o Chelsea se ajustou nos mata-matas e saiu da temporada 2011/12 com dois títulos: a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões, então inédita na história do clube.