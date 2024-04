Icardi posta vídeo quente com a esposa para divulgar música; veja

Para divulgar o lançamento da nova música de sua esposa, o atacante Mauro Icardi publicou vídeo no chuveiro e apareceu em momento quente com Wanda Nara.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o atacante do Galatasaray surgiu aos beijos com a esposa Wanda Nara. Os seguidores de Icardi repercutiram bastante o vídeo.

"25/04 - Amor verdadeiro", escreveu o casal na legenda. A publicação faz parte da campanha de lançamento da nova música de Wanda Nara.

Recentemente, a esposa de Icardi anunciou o lançamento de sua carreira como cantora. Wanda Nara sempre esteve ligada aos holofotes como modelo, apresentadora e empresária.

Clipe no Brasil

Wanda Nara veio ao Brasil no início do ano para gravar o seu segundo clipe, denominado "O Bicho Vai Pegar". No fim de 2023, ela já havia lançado a música "Bad Bitch".

Nas imagens, Wanda apareceu em uma favela. Ela usou, além de uma camisa da argentina com o nome de Icardi nas costas, uma calcinha preta.

A modelo-cantora também foi fotografada em uma piscina ao lado de outras mulheres. "Você fala português?", escreveu Wanda ao promover sua aposta nas redes sociais.