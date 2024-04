Endrick volta a marcar e fica a um gol de atingir meta que renderá bolada ao Palmeiras

O atacante Endrick voltou a balançar as redes na vitória épica do Palmeiras sobre o Independiente del Valle-EQU, na última quarta-feira, pela Libertadores. O gol aproximou o jogador de atingir uma nova meta pelo clube alviverde.

A última vez que o garoto havia marcado um gol pelo Palmeiras foi no triunfo por 1 a 0 contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. De lá para cá, ele passou seis jogos em branco.

Porém, Endrick quebrou o jejum e ficou a um tento de alcançar uma nova marca que renderá uma bolada milionária ao Verdão. A cada cinco gols do atacante, o time palestrino recebe uma bonificação de 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões).

O acordo foi costurado na venda do garoto para o Real Madrid, em 2022. Desde que a negociação foi fechada, ele fez 19 gols e garantiu a quantia para o Palmeiras três vezes. Ou seja, o clube já assegurou 7,5 milhões em euros com esse bônus (R$ 41,5 milhões).

A meta tem o limite de 25 gols, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid e com a camisa da Seleção Brasileira. Os tentos marcados no Pré-Olímpico não são contabilizados.

Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick. Em novembro do último ano, a convocação para a Seleção Brasileira principal rendeu mais 1,25 milhão de euros ao Palmeiras. O mesmo valor será pago ao Verdão caso ele inicie uma partida como titular do Brasil.

No total, a venda para o Real Madrid foi fechada por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Com as metas que já foram alcançadas, o Alviverde garantiu R$ 251 milhões pela transação.

Deste valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação da época), já com os 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar.

O atacante irá defender a equipe de Abel Ferreira até o meio do ano, quando completar 18 anos de idade. A partir de então, ele passará a vestir as cores do clube merengue.

Enquanto isso, Endrick tem brilhado pelo Palmeiras e está à disposição da equipe para o clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.