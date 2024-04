Com Gustavo Henrique, Corinthians se reapresenta após derrota para Argentinos Jrs.; veja como foi

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, nesta quinta-feira, após a derrota para o Argentinos Juniors, pela 3º rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A grande novidade na atividade foi a presença de Gustavo Henrique, que se recupera de um quadro de dengue.

O zagueiro treinou na academia, sob as orientações da equipe de preparação física. Sua ida para o jogo de domingo, contra o Fluminense, é incerta.

Os jogadores iniciaram o treino com uma ativação física na academia e, posteriormente, foram para o aquecimento no gramado. O técnico António Oliveira promoveu um trabalho de passes e, em seguida, uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

O elenco do Corinthians volta a treinar nesta sexta, no período da manhã. O time vai intensificar os trabalhos pensando no duelo contra o Tricolor Carioca, marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.