Calleri exalta 'humildade' do São Paulo: 'Todo mundo corre por um objetivo'

Do UOL, em São Paulo

Autor de um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Barcelona-EQU, em jogo realizado nesta quinta-feira (25) pela Libertadores, o atacante Calleri valorizou a "humildade" do elenco do Tricolor. Ele falou à ESPN após o confronto em Guayaquil.

Diferencial da vitória. "Foi a humildade da equipe. Todo mundo corre por um só objetivo: ser campeão."

Raio-x do duelo. "Fizemos uma boa partida, na verdade, a equipe jogou muito bem. Creio que o que praticamos na semana, conseguimos colocar no gramado. Fizemos o gol rápido e depois matamos a partida. Foi um bom jogo para todo mundo."

Tabela. "A vitória para nós era muito importante porque o Talleres poderia se isolar [na liderança do grupo]. Vamos seguir, porque temos dois jogos em casa e um como visitante, no Chile. Precisamos sempre dos três pontos para classificarmos."