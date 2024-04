Breno Bidon perde espaço em meio à crise do Corinthians; entenda motivos

O volante Breno Bidon perdeu espaço no Corinthians em meio à crise que a equipe atravessa. O jovem despontou como principal candidato a substituir Maycon, mas não conseguiu engatar grande sequência como titular após boa primeira impressão.

Dos últimos cinco jogos do Timão, Bidon atuou em apenas um, contra o Red Bull Bragantino, quando entrou nos minutos finais do segundo tempo. O Filho do Terrão viu Fausto Vera ganhar espaço e assumir a vaga deixada por Maycon, que rompeu o ligamento do joelho e só vai retornar na próxima temporada.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a menor minutagem de Bidon passa por diferentes motivos. Do ponto de vista técnico e tático, a comissão técnica diagnosticou que Fausto pode auxiliar mais no momento de saída de bola, por se apresentar a todo momento como opção de passe e ler o jogo desde trás.

Na derrota por 1 a 0 para o Argentinos Jrs., Fausto desempenhou justamente esse papel, encostando nos zagueiros para qualificar a construção. Raniele, volante que por vezes vira zagueiro, teve mais liberdade para avançar.

Além desse ponto, a comissão técnica vem optando por priorizar jogadores mais experientes, justamente pelo momento complicado que o clube atravessa, sem vencer há quatro jogos. Wesley, titular absoluto há pouco tempo, também iniciou os últimos dois jogos no banco de reservas.

Essa visão de António Oliveira e companhia não invalida o apreço que eles possuem por Bidon. O jovem é elogiado pelo seu trabalho no dia a dia e é visto como alguém que pode desempenhar diferentes funções em campo.

Bidon foi um dos destaques da equipe que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, e logo se fixou no profissional. Sua estreia aconteceu contra o Água Santa, pela última rodada do Campeonato Paulista, quando o Timão já estava eliminado na competição.

Depois, seu primeiro jogo como titular foi contra o São Bernardo, na segunda fase da Copa do Brasil. O garoto substituiu Maycon, que se lesionou no aquecimento, e chamou atenção pela sua boa atuação.

O garoto ainda iniciou jogando contra Londrina, em amistoso, e Racing-URU, pela estreia da Sul-Americana. Depois, Bidon passou a ser alternativa no banco de reservas.

O contrato de Breno é válido até final de 2028, com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões) para clubes do exterior e R$ 120 milhões para o mercado nacional. O Timão possui 90% dos direitos econômicos do jovem.

