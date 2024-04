Zubeldía desfaz trio e usa Ferreirinha em estreia no São Paulo; veja times

O São Paulo está escalado com mudanças para o duelo contra o Barcelona-EQU, válido pela 3ª rodada do Grupo B da Libertadores, que começa às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (25). O técnico Luis Zubeldía, que estreia no comando do Tricolor, desfez a linha de três zagueiros e optou por uma formação bastante ofensiva.

O time paulista vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Ferreirinha, André Silva e Calleri.

Ferreirinha é a novidade em relação ao time que começou o jogo contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, no último fim de semana. Por outro lado, Diego Costa foi sacado — a zaga terá Arboleda e Alan Franco.

São Paulo e Barcelona-EQU voltam a jogar pela Libertadores no dia 8 de maio. O Tricolor encara o Cobresal fora de casa, enquanto os equatorianos medem forças com o Talleres na Argentina.