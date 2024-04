Amazonas anuncia atacante Dentinho, ex-Corinthians, para disputa da Série B

De olho na disputa da Série B, o Amazonas anunciou a contratação do atacante Dentinho, ex-Corinthians.

O que aconteceu

Aos 35 anos, Dentinho está de volta ao futebol brasileiro. O atacante estava sem clube desde que deixou o Ceará em 2022.

Nas redes sociais, o Amazonas confirmou a chegada do ex-Corinthians para a disputa da Série B e da Copa do Brasil. No torneio mata-mata, o Flamengo será o rival da Onça na terceira fase.

Apesar do anúncio, Dentinho ainda não pode estrear pelo Amazonas. O atacante aguarda o registro da contratação no BID da CBF.

No Amazonas, Dentinho terá a companhia de Jô e Sassá. Ambos são opções para o ataque da equipe neste início de temporada.