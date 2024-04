Amazonas anuncia a contratação de Dentinho, ex-Corinthians

Nesta quinta-feira, o Amazonas anunciou a contratação do atacante Dentinho, ex-Corinthians. Além do experiente jogador de 35 anos, o clube contratou o também atacante Matheus Serafim, de 25, e os meio-campistas Falcão e Matheus Melo, de 22 e 25 anos, respectivamente. Os atletas chegam para defender a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

No currículo, além do Corinthians, Dentinho soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Besiktas, da Turquia, e Ceará.

Por parte de Matheus Serafim, o atleta já vestiu a camisa da Portuguesa, Alverca-POR, Oliveirense-POR, entre outros. Já o meia Falcão passou por Athletic e Al-Dhafra, dos Emirados Árabes. Por fim, Matheus Melo, da mesma posição, já jogou por Linense, Santa Cruz e XV de Piracicaba.

O Amazonas, que estreou com derrota por 3 a 2 para o Sport na Série B, retorna aos gramados pela competição neste sábado, dessa vez contra o CRB. A partida, válida pela segunda rodada, acontece às 17 horas (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.