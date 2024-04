Vasco volta a treinar após derrota para o Fluminense e começa preparação para enfrentar o Criciúma

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último sábado, o Vasco voltou aos treinos nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa. O Cruzmaltino iniciou a preparação para o duelo contra o Criciúma, que acontece no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco terá a semana cheia para se preparar para o confronto diante do Criciúma. A bola a partir das 16h (de Brasília) no São Januário.

O elenco iniciou as atividades desta segunda-feira na parte interna do CT. Posteriormente, os jogadores seguiram ao gramado, onde realizaram trabalhos com bola.

A equipe de Ramón Díaz tenta voltar a vencer no Brasileirão após duas derrotas nos últimos dois jogos. Além do revés para o Fluminense, no Maracanã, o Vasco também foi derrotado pelo RB Bragantino - pelo mesmo placar do clássico. O time carioca é o 15º colocado com três pontos.

O Criciúma, adversário do Vasco, empatou em 1 a 1 seus dois primeiros jogos no Brasileirão e ocupa a 16ª posição com dois pontos - a equipe possui uma partida a menos em relação ao time carioca.