Thiago Maia e Rochet ajudam vítimas de enchentes em Porto Alegre

O volante Thiago Maia e o goleiro Rochet, do Internacional, se mobilizaram para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Thiago Maia levou cestas básicas ao ginásio de esportes do Colorado. O clube está arrecadando mantimentos para ajudar as vítimas das enchentes.

Já o goleio Rochet participou da distribuição de alimentos e produtos de higiene pessoal. O uruguaio foi ao Centro Social Padre Pedro Leonardi, localizada na Zona Sul de Porto Alegre.

Todo o Rio Grande do Sul está passando por um momento difícil. Quero convidar todos que possam colaborar, é como colocar um grão de areia para ajudar essa causa. Tem muitas famílias passando necessidade. O que nós, enquanto pessoas públicas e seres humanos, podemos fazer é ajudar. Então, quero convidar a todos. Os abrigos que existem estão precisando de alimento, de produtos de limpeza, qualquer coisa é bem-vinda. Seguramente, com muita gente ajudando, o Rio Grande do Sul sairá dessa. Rochet, para a Rádio Gaúcha

O Internacional também foi afetado e está com o CT alagado. O Parque Gigante fica próximo à margem do Guaíba. O nível do rio subiu nos últimos dias por conta das chuvas fortes no estado.

As condições climáticas fizeram a CBF adiar partida do Inter pelo Brasileirão. O clube gaúcho enfrentaria o Cruzeiro no sábado (4), no Mineirão. A nova data ainda será marcada.