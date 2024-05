Diego Costa empresta jet ski para resgate de atingidos por enchente no RS

Do UOL, em Porto Alegre

Diego Costa, centroavante do Grêmio, ajudou no resgate de aproximadamente 100 pessoas atingidas pelas inundações na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (3), o atacante gremista de 36 anos retornava para sua residência ao se deparar com pessoas precisando de ajuda por conta da enchente no Rio Grande do Sul.

Diego parou seu carro e perguntou do que as pessoas estavam precisando. Quem respondeu foi Clóvis Ferri, conhecido como Paulo Baier da Geral, que é fanático torcedor do Tricolor e trabalhava na tentativa de ajudar os atingidos.

Clóvis respondeu que era necessário uma forma de resgatar as pessoas, que estavam com água pelo pescoço nas casas isoladas. Foi quando Diego resolveu agir.

O atacante regressou para casa e enviou, em seguida, amigos com quatro jet skis disponíveis para resgatar as pessoas, um dos veículos é dele, e outros três emprestados.

Com os equipamentos cedidos pelo jogador, aproximadamente 100 pessoas foram resgatadas. Antes de se despedir, Diego ainda tirou fotos com Clóvis e as filhas.

Eu tenho 56 anos e viajo com a Geral (organizada do Grêmio) por tudo. O que o Diego fez hoje eu nunca tinha visto. Chegou há poucos meses, largou a caminhonete dele dentro d'água, pegou o jet-ski dele, de amigos, isso é incrível. Eu até me emociono ao falar, ele é de uma humildade incrível... Não consigo nem descrever o que ele fez

Clóvis Ferri, o Paulo Baier da Geral

Colorados também ajudaram

O goleiro Rochet, do Internacional, também se engajou no auxílio aos atingidos pelas enchentes. Além de doar alimentos, o uruguaio serviu refeições para os desabrigados ao longo da tarde de hoje. O volante Thiago Maia, por sua vez, participou das ações doando cestas básicas para quem sofreu com os efeitos do clima.

Tempestades chegam à capital

O portão 14 do rio Guaíba se rompeu e inundou diferentes pontos de Porto Alegre. A Defesa Civil do RS emitiu alerta para 'inundação extrema' ao longo do dia.

O Centros de Treinamento de Inter Grêmio ficaram inundados. Ambos estão próximos ao Guaíba. A rodoviária da cidade foi fechada e vários pontos de alagamentos se espalharam pela capital.

A capital tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos de Porto Alegre.

Até o fechamento deste texto, a última atualização apontava para 38 mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul e uma, em Santa Catarina. Há dezenas de pessoas desaparecidas, centenas estão ilhadas e milhares, desabrigadas, segundo a Defesa Civil dos estados.