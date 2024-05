Xavi comenta futuro de Vitor Roque no Barcelona: "Decidiremos ao final de temporada"

O técnico Xavi concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira e falou sobre o futuro de Robert Lewandowski e Vitor Roque no Barcelona. Os atacantes vivem situações distintas na equipe, mas a continuidade de ambos não está garantida para a próxima temporada.

"Valorizamos muito a presença de Robert na equipe e decidiremos sobre seu futuro quando a temporada terminar", afirmou o treinador sobre Lewandowski.

Com 35 anos, o polonês vem diminuindo ano após ano o número de gols marcados, mas ainda é titular e uma peça importante do clube catalão. Na atual temporada, ele realizou 44 jogos, marcou 23 gols e deu nove assistências. Em seu primeiro ano no Barça, ele balançou as redes 33 vezes em 46 partidas.

Enquanto Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro de 2024, mas pouco atuou. O brasileiro participou de 13 jogos, sendo somente dois como titular, e marcou dois gols. Xavi também comentou a sequência do jovem de 19 anos.

"O que posso dizer é que ele estará disponível amanhã. Em relação ao futuro, faltam cinco jogos. Conversaremos no final da temporada."

"Enfrentamos isso com entusiasmo. É vital para nós. Eles têm uma confiança altíssima, é hora de parabenizá-los. Eles estão em um nível extraordinário, estão no nível da Champions. Foi isso que disse aos meus jogadores. Haverá muita intensidade. Eles buscam a superioridade por dentro, têm bons alas, um atacante de ponta... É uma temporada excepcional para o Girona. Será um jogo difícil para nós", disse Xavi.