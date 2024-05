Flamengo treina no Rio antes de confronto com o Bragantino em São Paulo

O elenco do Flamengo treinou no Ninho do Urubu pela manhã desta sexta-feira visando o confronto contra o RB Bragantino. O duelo está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Este foi o segundo treino de preparação para o jogo contra o Massa Bruta. A equipe seguirá viagem para São Paulo ainda nesta sexta-feira. O local da partida será o Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Em relação à escalação, o meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha devem ser vetados em função de problemas físicos. Já o lateral Viña e o meio-campistas De La Cruz também sentiram dores após a última partida, mas provavelmente ficarão à disposição do técnico Tite.

Antes de seguir viagem para São Paulo, o Flamengo treinou na manhã desta sexta, no Ninho do Urubu! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/J2uJ7XQfv0 ? Flamengo (@Flamengo) May 3, 2024

Após iniciar o Brasileirão de forma positiva, vencendo os dois primeiros confrontos e assumindo a liderança, a equipe começou a cair de produção e já está há dois jogos sem vencer. Atualmente, o Rubro-Negro aparece na oitava colocação da tabela, com sete pontos conquistados.