Verstappen fica na ponta em treino livre único do GP de Miami

Foi realizado, na tarde desta sexta-feira, o treino único livre do Grande Prêmio de Miami. Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, fez a melhor volta e encerrou na ponta, com um tempo de 1m28s595.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou na segunda posição (1min28s700), enquanto o espanhol Carlos Sainz fechou o top-3, com 1min28s711.

Seguido dele, aparece Russel, da Mercedes, com um tempo de 1min28s784, seguido do quinto colocado, Stroll, da Aston Martin, com 1min28s817.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Abrindo a sexta colocação, aparece o companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, que fechou com um tempo de 1min28s868. Hamilton, da Mercedes, com 1min29s012, terminou em sétimo, enquanto Tsunoda, Esteban Ocon e Pierre Gasly fecharam o top-10, respectivamente.

A classificação sprint acontecerá ainda nesta sexta-feira, às 17h30 (de Brasília), enquanto a corrida sprint será neste sábado, às 13h (de Brasília), e a classificação principal, às 17h (de Brasília). Por fim, no domingo, às 17h (de Brasília), acontece a corrida.

Confira os pilotos que ficaram no top-10 do treino livre único:

1 - Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2 - Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3 - Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

4 - George Russell (GBR/Mercedes)

5 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

6 - Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

7 - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

8 - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls)

9 - Esteban Ocon (FRA/Alpine)

10 - Pierre Gasly (FRA/Alpine)