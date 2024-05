Por segurança, Grêmio suspende recebimento de doações para vítimas da chuva

A situação no Rio Grande do Sul continua complicadíssima em função das chuvas que castigaram a região nos últimos dias. Em Porto Alegre, o nível da água do Guaíba passou de 4,5 metros e alcançou ruas e avenidas. Por isso, o Grêmio decidiu suspender a coleta de doações nos postos disponibilizados.

"Por orientação das autoridades e visando a segurança de todos informamos que estão suspensas as doações à vítimas das chuvas nos pontos de coleta do Grêmio", confirmou o time gaúcho, que foi além.

"Orienta-se que as pessoas fiquem em suas casas e saiam de áreas de risco", emendou a equipe gremista em suas redes sociais.

O Grêmio havia disponibilizado diversos locais para receber as doações: a Arena, Estádio Olímpico, CT Cristal, Hotel Grêmio e o CT Feminino, além de indicar a Defesa Civil de Porto Alegre. O próprio time gaúcho está sofrendo com enchentes.

"O Grêmio informa que a GrêmioMania e o Quadro Social, na Arena, encontram-se fechadas nesta sexta-feira, 3, por conta das inundações que atingem o Rio Grande do Sul".