São Paulo inicia preparação para pegar o Vitória pelo Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o São Paulo começou a preparação para enfrentar o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas que foram relacionados para a vitória contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, retornaram de Belém durante a madrugada, em voo fretado.

Os jogadores que atuaram por mais minutos na ida da terceira fase do mata-mata nacional realizaram atividades mais leves na academia e na piscina. O restante, por sua vez, trabalhou no gramado com o técnico Luis Zubeldía e a comissão técnica.

Depois do aquecimento, houve um trabalho em campo reduzido e, na sequência, um exercício de cruzamentos. Antes de viajar para Salvador, o São Paulo realiza um último treino no CT da Barra Funda nesse sábado.

O embate está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, no Barradão. Com quatro pontos, o Tricolor está na 14ª colocação.