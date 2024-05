Adversário do Corinthians, Fortaleza encurta distância para o Alvinegro dentro e fora de campo

Neste sábado (04), o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Equipe visitante na partida, o Leão do Pici vive momento de ascensão nacional nos últimos anos e apresenta recente vantagem em relação à equipe do paulista dentro dos gramados. Fora de campo, a diferença no faturamento também diminuiu, após o Tricolor apresentar crescimento na arrecadação anual, de 1.445% nos últimos sete anos.

Dentro das quatro linhas, o Fortaleza mantém uma invencibilidade de cinco partidas contra o Timão. A última derrota para a equipe paulista foi há dois anos, em maio de 2021. Além disso, na última vez em que se encontraram, em disputa que valia a classificação para a final da edição de 2023 da Copa Sul-Americana, o Leão também levou a melhor e eliminou a equipe alvinegra, garantindo vaga inédita na decisão do torneio internacional.

Pelo Campeonato Brasileiro, as últimas temporadas do Fortaleza também são melhores que as do Corinthians, com campanhas superiores às da equipe paulista em duas das últimas três edições. Enquanto em 2021 o Leão terminou com a histórica quarta colocação, uma à frente do Corinthians, no ano passado alcançou o décimo lugar, quando o Alvinegro ficou em 13º. O Timão, por sua vez, terminou à frente do Tricolor em 2022, em quarto, enquanto o Fortaleza ficou em oitavo.

Fora dos gramados, o Leão também tem encurtado a diferença para o Timão no faturamento anual. No ano de 2017, por exemplo, quando o Corinthians conquistava o Campeonato Brasileiro, a arrecadação alvinegra foi de R$ 391 milhões, enquanto o Fortaleza, que acabava de ser provido à segunda divisão nacional, somou R$ 24 milhões ao longo da temporada, valor equivalente a aproximadamente 6% das receitas alvinegras.

Após sete anos, o Tricolor do Pici divulgou, nos últimos dias, que a arrecadação total do clube em 2023 foi de R$ 371 milhões, um recorde na história do Leão e do futebol nordestino até o momento. As cifras superam em 35,9% os R$ 267 milhões arrecadados em 2022, à época também a maior receita da história para uma equipe nordestina, e correspondem, atualmente, a cerca de 36% do faturamento alvinegro na última temporada, de R$ 1,01 bilhão, também recorde na história do clube.

"Temos implementado um projeto que preza pela responsabilidade e que vem rendendo bons frutos tanto dentro quanto fora de campo. Contamos com profissionais de grande nível para realizar controle financeiro e maximizar as receitas. Saímos de uma arrecadação de R$ 24 milhões, no início da gestão em 2017, para os R$ 371 milhões no ano passado. Durante a gestão também conseguimos zerar a dívida com a Justiça do Trabalho, com valores que chegavam aos R$ 8 milhões em 2017", pontua Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.