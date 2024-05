Médica analisa lesão de Pablo Maia, do São Paulo, e detalha processo de recuperação

O volante Pablo Maia, do São Paulo, sofreu uma grave lesão na coxa esquerda, durante treino no CT da Barra Funda, e foi submetido a uma cirurgia na última quarta-feira. De acordo com a médica Dra Flávia Magalhães, com mais de 20 anos de experiência no futebol, a sobrecarga muscular é a principal causa deste tipo de contusão.

"A principal causa da lesão nesse músculo é a sobrecarga muscular. Quando os isquiotibiais não resistem à força realizada pelo quadríceps (músculo anterior da coxa), eles podem se romper, como no caso do Pablo Maia. Aí é necessária a cirurgia , seja para inserir o músculo e tendão, seja para unir partes do músculo, ou para inserir o tendão no osso", disse.

Durante a carreira, Flávia acumula passagens por Atlético-MG, América-MG e Seleção Brasileira feminina. Com experiência no tratamento deste tipo de situação, ela detalhou o processo de recuperação do volante.

"Os protocolos são variados conforme o grau da lesão e os dividimos em etapas. A primeira fase é o PRICE que, traduzido, significa repouso, gelo, compressão e elevação. Pode ser necessário uso de muletas, retirando apoio para um melhor conforto do atleta. A fase inicial visa reduzir o edema, ou hematoma, e promover a analgesia. Depois ele segue no tratamento fisioterápico para uma correta cicatrização. A evolução conta com exercícios de flexibilidade e alongamento. Posteriormente ocorre o fortalecimento progressivo e o treinamento específico do atleta", acrescentou.

O volante Pablo Maia foi submetido a cirurgia nesta quarta-feira para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O procedimento foi bem sucedido, e o meio-campista iniciará o processo de recuperação nos próximos dias.

A Dra Flávia Magalhães, por fim, destacou a importância do cuidado da saúde mental no processo de recuperação.

"Em casos como esse, não podemos negligenciar a parte mental, porque ela é um importante componente para o retorno do profissional aos treinos e jogos", finalizou.

Sem Pablo Maia, o São Paulo foca no duelo contra o Vitória, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Barradão. Com quatro pontos, o time do Morumbis está na 14ª colocação.