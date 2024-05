Rubão se pronuncia após demissão do Corinthians: 'Agita ainda mais o clube'

Rubens Gomes, o Rubão, escreveu uma carta aberta para a torcida do Corinthians explicando seu desligamento do clube.

O que aconteceu

No final da tarde desta quinta-feira, o presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo de diretor de futebol. A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Rubão

O ex-diretor contou que retornará ao Conselho Deliberativo do clube, ao qual faz parte há mais 20 anos. Ele deixou claro que continuará questionando e fiscalizando a diretoria do Corinthians.

"Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias", escreveu.

Rubão não será substituído. O departamento de futebol será controlado pelo executivo Fabinho Soldado e pelo diretor-adjunto Fernando Alba.

Ele foi um dos principais apoiadores de Augusto Melo na campanha e começou a gestão como "homem forte", mas acumulou desavenças com o presidente nos primeiros meses do ano.

"Faz parte. É como um casamento, tem hora que não dá certo e temos que seguir nossos rumos. Tudo pelo Corinthians melhor", disse Augusto Melo sobre o desligamento de Rubão.

O que Rubão escreveu

"Fala, Fiel Torcida.

Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Como de minha parte nunca abandonei a transparência, tão prometida a vocês durante a última campanha, venho aqui explicar o que aconteceu nas últimas horas. No final da tarde desta quinta-feira, o presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo de diretor de futebol.

A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas.

Pior, justamente no momento em que nosso time consegue reagir e vencer dois jogos seguidos. Em momentos assim precisamos de tranquilidade e de que todos entendam que o objetivo coletivo (nosso time) precisa estar acima de questões pessoais.

Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram, em nossa última reunião, que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas.

Enfim, na condição de presidente e responsável pelo que acontece no clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar.

A partir de agora, como muito orgulho, retomo meu lugar no Conselho Deliberativo, onde há mais de 20 anos sou conselheiro vitalício, para retomar meu trabalho que já fazia mesmo quando estava na diretoria: questionar, fiscalizar e cobrar sempre, se olhos bem abertos com os oportunistas e pensando única e exclusivamente no bem do Corinthians. Doa a quem doer! Vai Corinthians! Sempre!"